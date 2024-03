Clube Automóvel da Calheta é apresentado formalmente esta segunda-feira

O Clube Automóvel da Calheta vai ser apresentado formalmente, esta segunda-feira , numa cerimónia que se realiza a partir das 19 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta.

Apesar de já ter um ano de actividade, porque foi constituído em Fevereiro de 2023, o mais novo clube da Calheta vai apresentar o conjunto de iniciativas que estão agendadas, com destaque para uma parceria com o Museu do Caramulo.

O presidente do clube é Ilídio Sardinha, ex-piloto de ralis e amante das modalidades motorizadas.