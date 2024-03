Testemunha garante que viu turista sozinha na marginal de São Vicente

Joseph Barbosa, funcionário de um dos restaurantes de São Vicente, garante que viu a turista desaparecida no passado sábado entre as 15h e as 16 horas.

Segundo explicou ao DIÁRIO, a mulher estava a caminhar na marginal de São Vicente mas encontrava-se sozinha.

"Quando vi a foto reconheci logo a senhora e falei com a PSP mas ela estava só, pelo menos não vi o marido", referiu, garantindo que a estrangeira seguia em direcção ao Porto Moniz.

Tal como o DIÁRIO noticiou, estão vários meios empenhados nas buscas que vão decorrer até ao Pôr do Sol.

Até ao momento não há pistas concretas de onde possam estar os turistas franceses que desapareceram no sábado à tarde.