Miguel Albuquerque ‘não leva a peito’ a ameaça do novo líder regional do CDS-PP de recusar qualquer entendimento com o PSD/M num hipotético cenário de governação a sair das eleições Regionais de 26 de Maio.

O presidente do PSD/M não acredita que José Manuel Rodrigues feche a porta ‘à chave’ como procurou transparecer em entrevista ao DIÁRIO.

“É preciso alguma atenção. Estamos em vésperas de eleições, a quatro semanas de eleições, portanto temos de ter algum cuidado na percepção daquilo que se diz e sobretudo no escrutínio daquilo que se diz”, reage o também presidente do Governo Regional. Sobretudo por saber que muitas vezes aquilo que se afirma em tempo de campanha não corresponde ao que é praticado após os resultados eleitorais. “Depois das eleições o cenário é sempre outro”, assegura Albuquerque.

Em entrevista ao DIÁRIO o novo presidente regional do CDS-PP ameaça fechar a porta a futuros entendimentos com o PSD/M liderado por Miguel Albuquerque. Diz mesmo, em relação à ruptura da coligação com o CDS-PP que “o PSD/M vai ter de arcar com as consequências da sua decisão”.

Ao ser confrontado se era um revés desde já não poder contar com o CDS-PP, não só garantiu que “não é revés nenhum”, como procurou relativizar o enquadramento da questão, ao recordar que “não há entendimentos porque foi decidido que não vamos em coligação”.

Mas após as eleições de 26 de Maio? “Isso vamos ver. Depois dos resultados… Ele também tem de puxar pelo eleitorado do CDS”, concretizou.