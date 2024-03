PAN defende que a TGR deve ser usada para a redução, reutilização e reciclagem

No âmbito do Dia Internacional da Reciclagem, o PAN destaca a importância da reciclagem na redução do desperdício de recursos naturais finito, defendendo que a utilização da Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) deverá ser utilizada para estimular a redução, reutilização e reciclagem, dissuadindo a colocação de resíduos em aterros ou a sua incineração. "Ao invés de serem descartados em aterros sanitários ou incinerados, esses materiais deveriam ser reutilizados na produção de novos produtos, diminuindo a necessidade de extrair matérias-primas. Isso não apenas conserva recursos, mas também reduz a poluição resultante da extração e do processamento desses mesmos recursos", diz o partido em nota enviada à comunicação social.

O partido acredita que, com estas receitas, seria possível apostar no "desenvolvimento de projectos e de campanhas educacionais nas escolas, empresas e comunidades para informar sobre a importância da reciclagem, os benefícios ambientais e económicos", refere nota.

"Importa criar programas de recompensa ou sistemas de depósito e devolução, onde os consumidores recebem incentivos, como dinheiro ou cupons, ao devolverem materiais recicláveis ​​para reciclagem, não apenas garrafas de vidro, mas também com o plástico, como já existe em vários países da União Europeia. Importa oferecer incentivos para o desenvolvimento da indústria de reciclagem, como subsídios para instalação de infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de reciclagem. Além dos benefícios ambientais directos, a reciclagem também impulsiona a economia, criando empregos na indústria de reciclagem e promovendo a inovação em tecnologias e práticas sustentáveis. Regiões que investem em infraestrutura de reciclagem podem colher os frutos de uma economia circular mais robusta e resiliente", acrescenta.

A concluir o Pessoas-Animais-Natureza afirma que criar políticas que incentivam a reciclagem é "crucial para as gerações futuras, pois promove a preservação dos recursos naturais, reduz a poluição e os impactos ambientais. Ao adoptar práticas sustentáveis, asseguramos um planeta mais saudável e habitável para as próximas gerações, incentivando a conscientização e a responsabilidade ambiental"