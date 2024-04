MIUT volta a promover Madeira e reforça sucesso internacional

A 15.ª edição do Madeira Island Ultra-Trail foi um verdadeiro sucesso e mereceu elogios por parte de todos, sobretudo dos atletas. Muitos prometem voltar e garantem que vão estar na Madeira no próximo ano, em Abril, na 16.ª edição. O MIUT é uma das provas fundadoras do World Trail Majors, o novo circuito mundial de trail running. A edição deste ano contou com dois recordes, um na prova de 85 km, outro na de 16 km.

Números e curiosidades da edição de 2024

A edição de 2024 teve o recorde de atletas de inscritos: 3.481 no total, 2.300 dos quais estrangeiros. Estiveram representadas no MIUT 58 nacionalidades. A França, com 1.192 atletas, foi o país mais representado, seguindo-se Portugal (1.003). Na prova de 115 km, a mais longa do MIUT, o melhor português foi Nélson Santos, atleta do Runners do Demo, 4.º classificado da ‘geral’, que completou em prova em 14:51:20 horas.

Já o melhor madeirense foi Luís Fernandes, atleta do Ludens Clube de Machico, que terminou em 6.º lugar, ao concluir os 115 km em 15:01:15 horas.

Inscritos por prova em 2024: MIUT’115 km (1.051 atletas), MIUT’85 km (526 atletas), MIUT’60 km (547 atletas), MIUT’42 km (834 atletas) e MIUT’16 km (523 atletas).

A prova rainha do MIUT, dos 115 km, atravessou, uma vez mais, a ilha da Madeira no sentido noroeste-sudeste, com a partida em Porto Moniz, ao nível do mar, com passagens pelos pontos mais altos da ilha, para depois regressar novamente ao nível do mar para a meta instalada em Machico.

A 15.ª edição do MIUT contou com 850 voluntários, distribuídos por diversas tarefas, como limpeza de veredas, postos de abastecimento (são 13 postos), segurança, marcações, secretariado, assim como sistema de tempos, comunicação e outros aspetos essenciais para o desenrolar do Madeira Island Ultra-Trail.

Dois recordes dão ainda maior brilho ao MIUT

Domingo, o espanhol Eduard Hernandez Teixidor, da equipa Matxac, completou os 16 km, a prova mais curta do MIUT, em 01:03:31 horas. Com essa marca, estabeleceu o recorde na distância, que pertencia a Jules Delabelle. No ano passado o francês tinha completado os 16 km do MIUT em 1:05:28 horas.

No sábado, primeiro dia do evento, já o MIUT tinha registado um recorde. Na prova de 85 km, Ramon Manetsch bateu a melhor marca anterior (8:46.35 horas) que pertencia ao inglês Thomas Evans desde 2022. O suíço Ramon Manetsch completou o percurso em 8:44:28 horas.

Top-3 por prova

MIUT 115 km

M

1.º - Ben Dhiman (Estados Unidos) - 13:52:46 horas

2.º - Martin Kern (França) - 14:15:23

3.º - Anthony Costa (França) - 14:15:40

F

1.ª – Martina Valmassoi (Itália) - 16:14:10 horas

2.ª - Anne-Lise Rousset Séguret (França) - 16:28:27

3.ª – Maite Maiora (Espanha) - 17:12:22

MIUT 85 km

M

1.º - Ramon Manetsch (Suíça) - 08:44:28 horas

2.º - Caleb Olson (Estados Unidos) - 09:02:57

3.º - Jordi Gamito (Espanha) - 09:35:53

F

1.ª – Ariane Wilhem (Suíça) - 10:35:42 horas

2.ª - Silvia Puigarnau (Espanha) - 11:00:04

3.ª – Marie-Luise Muhlhuber (Alemanha) - 11:06:17

MIUT 60 km

M

1.º - Pavel Serov (Noruega) - 06:07:41 horas

2.º - Massimo Farcoz (Itália) - 06:08:28

3.º - Ethan Dupuy (França) - 06:17:36

F

1.ª – Anna Tarasova (Espanha) - 06:55:59 h

2.ª - Miria Meinheit (Alemanha) - 07:11:07

3.ª – Anne-Lise Le Quere (França) - 07:30:07

MIUT 42 km

M

1.º - Adrien Corvasier (França) - 03:29:16 horas

2.º - Augustin Kerhardy (França) - 03:34:03

3.º - Ricardo Carreira (Portugal) - 03:34:59

F

1.ª – Laure Desmurs (França) - 04:17:21 horas

2.ª - Elisabetta Negra (Itália) - 04:21:24

3.ª – Polina Zakharova (Ucrânia) - 04:22:06

MIUT 16 km

M

1.º - Eduard Hernandez Teixidor (Espanha) - 01:03:31 horas

2.º - Tiago Aires (Portugal) - 01:06:44

3.º - Alvaro Caballero Lorca (Espanha) - 01:07:09

F

1.ª – Lucia Bellini (Itália) - 01:27:45 horas

2.ª – Olívia Sousa (Portugal) - 01:28:01

3.ª – Patricia Noya Rodriguez (Espanha) - 01:29:13

DECLARAÇÕES

Ben Dhiman (vencedor MIUT 115 km): “Foi uma experiência fantástica. O meu plano era continuar sempre em prova e focado em mim, em cada momento e à espera da oportunidade para chegar à frente da corrida. É uma prova muito técnica, mas bastante bonita”.

Martina Valmassoi (vencedora MIUT 115 km): “Experiência incrível aqui na Madeira. Estive sempre focada. No início não correu bem, mas depois da passagem pelo Fanal começou a melhorar. Estou muito satisfeita. Estava frio, é um desafio muito grande, mas vi coisas fantásticas. É uma prova incrível e quero voltar. Adoro a Madeira”.

Nélson Santos (melhor português MIUT 115 km – 4.º classificado geral): “Foi perfeito. Foi a primeira vez na Madeira e era um desafio novo. Adaptei-me bem. Tivemos várias estações durante a prova. Começámos com calor, passámos a ter nevoeiro e chuva, muito frio e acabámos com sol. Mas superou as minhas expectativas, quer em termos de resultado, assim como na beleza da prova. Fenomenal. Já fiz muitas provas, em muitos sítios, mas nunca vi marcações como estas. Era impossível alguém enganar-se. Fitas de 10 em 10 metros, placas a assinalar mudanças de direcção... Nunca vi nada igual. Perfeito”.

Luís Fernandes (melhor madeirense MIUT 115 Km – 6.º classificado geral): “É uma prova longa, inicialmente estava a correr tudo bem até à zona do Fanal. Na descida senti algumas dores no estômago e abrandei. Queria continuar ao mesmo ritmo, mas já não consegui e tentei gerir. No Curral das Freiras alimentei-me bem e na subida já me senti melhor. O objectivo era chegar ao final. Depois também quis dar alguma luta aos atletas que iam à minha frente e a parte final da prova correu bastante bem”.

Ramon Manetsch (vencedor MIUT 85 km): “Estou realmente feliz com a gestão da corrida. É diferente da Suíça, foi uma prova difícil, mas realmente muito bonita. Foi a primeira vez na Madeira, mas o MIUT já fazia parte da minha lista. Queria muito correr cá na Madeira. É uma ilha muito bonita. Adorei esta experiência e vou voltar”.

Pavel Serov (vencedor MIUT 60 km): “É uma corrida muito bonita e estou realmente feliz com este resultado. Foi uma batalha no final, cheguei no limite, mas estou muito feliz. Esperava chegar ao top-5, mas vencer foi algo incrível”.

Adrien Corvasier (vencedor MIUT 42 km): “Estou satisfeito com este resultado. Tinha grandes adversários, mas foi muito bom conseguir terminar em 1.º lugar. Gostei muito do MIUT, é uma experiência realmente muito boa”.

Miguel Albuquerque (presidente do Governo Regional da Madeira): “A Madeira tem todas as condições naturais para o turismo natureza e para o turismo desportivo e o MIUT é um exemplo disso. Temos de continuar a apostar na qualidade e essa qualidade deriva dos factores naturais da ilha, os percursos são lindíssimos e há uma boa organização”.

Eduardo Jesus (secretário regional de Turismo e Cultura): “A Madeira afirma-se como um destino activo durante todo o ano para qualquer idade e a verdade é que o MIUT é a prova disso, já que encontramos aqui desafios muito variados e que atraem pessoas com diferentes motivações. Os atletas que nos visitam transmitem lá fora a capacidade que a Madeira tem para organizar eventos desta dimensão e natureza”,

Sérgio Lopes (presidente do Clube de Montanha do Funchal, clube organizador do MIUT): “A prova principal, de 115 km, é sempre aquela que tem tido maior procura ao longo dos anos e nesta edição tivemos cerca de mil atletas a partir do Porto Moniz. Estamos com um evento devidamente sustentado do ponto de vista financeiro, também a nível ambiental, que é uma das nossas preocupações, a par da segurança de todos os atletas. Destaco, igualmente, o papel fundamental dos voluntários e toda a equipa que trabalhou para mais esta edição do MIUT. Temos uma equipa fantástica”.