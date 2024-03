Vitor Barreiro e Dana Honzakova vencem prova de orientação no Arco da Calheta

Vitor Barreiro (CAMadeira) e Dana Honzakova (CMoFunchal) foram os vencedores da prova de orientação que se realizou, este fim-de-semana, no Arco da Calheta, a contar para o Ranking da Taça FPO Madeira de Orientação em ambiente urbano, que juntou 274 participantes.

Nesta prova participaram desde os os mais jovens, com menos de 10 anos, até o escalão com mais de 55 anos. Foram disponibilizados 10 percursos diferentes com distâncias entre os 1.100 metros e os 3.400 metros, tendo a organização montado 50 postos de controlo em toda a área de prova.

De acordo com nota à imprensa, nos escalões de elite, o pódio masculino foi ocupado por Vitor Barreiro (CAMadeira), que venceu por dois segundos, concluiu os 3,4 km do percurso em 26:20. No segundo lugar do pódio, classificou-se Dinarte Jesus (CMoFunchal) com o tempo de 26:22 e em terceiro, Nelson Baroca (GD Estreito) com 27:43.

Já nos femininos, Dana Honzakova (CMoFunchal) venceu destacada, com 24:05. A segunda posição foi para Tetiana Franchuk (CMoFunchal) com o tempo de 27:17 e em terceira, Ana Sá (GD Estreito) com 29:13.

Nos escalões jovens, os vencedores foram Pedro Ferro e Isabel Barradas nos 14 anos, Alex Rodrigues e Tanya Troshchenko nos 16 anos, Leonor Soares e Afonso Paulos nos 18 anos. Nos Veteranos, os primeiros classificados foram Paula Rodrigues e Márcio Gouveia nos 35 anos, Maria Fagundes e Sandro Rodrigues nos 45 anos e Susana Silva e Emanuel Abreu nos 55 anos. Nos Seniores B, a vitória coube a Jorge Góis e a Josefina Vieira.