Clube Naval do Funchal conquista 12 pódios no Torneio Zonal de Infantis (Zona Sul)

O Clube Naval do Funchal competiu no Torneio Zonal de Infantis – Zona Sul, em Leiria, entre os dias 15 a 17 de Março, com a segunda maior comitiva do campeonato, num total de 17 atletas, tendo arrecadado 12 pódios. Outros clubes madeirenses também estiveram representados e tiveram subidas ao pódio.

A equipa do CNF foi composta por Maria Ferro, Maria Jardim, Sarah Machado, Vera Jesus, Mariana Oliveira, Matilde Pereira, Leonor Sargo, Valéria Mata, Rafaela Costa, Pedro Abreu, Alexandre Silva, Lourenço Lúcio, Tomás Gonçalves, Francisco Letra, Salvador Mendes, Tomás Rocha e Mateus Garanito, acompanhados pelos técnicos Filipe Fraga e João Pedro Vieira.

"No primeiro dia de prova (15 de Março) a equipa do Naval começou em grande com 16 recordes pessoais e 5 pódios", conta uma nota emitida hoje, "com destaque para a estafeta campeã (1.º lugar) aos 4x 50 metros Estilos masculinos, composta por Tomás Gonçalves, Tomás Rocha, Salvador Mendes e Francisco Letra".

Destaque ainda para "Maria Ferro, 2.º lugar nos 200 metros costas, com 2:37.81; Tomás Gonçalves, 2.º lugar nos 200 metros bruços, com 2:37.37; Salvador Mendes, 2.º lugar nos 200 metros mariposa, com 2:37.27; Vera Jesus, 3.º lugar nos 200 metros livres, com 2:20.14".

"Já no segundo dia de zonal a equipa continuou com boas prestações, alcançando 14 novos pessoais e três pódios", sendo que "individualmente destaque para, Tomás Gonçalves com dois pódios: 2.º lugar nos 100 m costas, com 1:07.25, e 3.º lugar nos 200m estilos, com 2:24.70", acrescenta.

Nos femininos, "destaque para Leonor Ferro, 2.º lugar nos 200 m estilos, com 2:42.60" e na "estafeta mista (4x 50 metros livres) constituída por Tomás Gonçalves, Francisco Letra, Maria Ferro e Vera Jesus sagrou-se campeão zonal com 1:55.65", frisa.

Por fim, no terceiro dia de competição "a equipa do CNF conquistou 4 medalhas e 10 novos recordes pessoais", revela. "O grande destaque vai para o 1.º lugar de Leonor Ferro aos 100 metros bruços, com 1:26.79. Quanto à estafeta masculina de 4x 50 metros livres, composta por Tomás Gonçalves, Francisco Letra, Mateus Garanito e Salvador Mendes, ficou em 2.º lugar. Enquanto a estafeta mista de 4x 50 metros estilos, composta por Leonor Ferro, Tomás Gonçalves, Salvador Mendes e Vera Jesus, conquistaram o lugar mais alto do pódio (1.º lugar). Vera Jesus foi ainda 3.º lugar nos 200 metros estilos, com 2:43.07", conclui.

Assim, "o Clube Naval do Funchal termina a sua participação no Torneio Zonal de Infantis – Zona Sul, em Leiria, com 12 subidas ao pódio".

Como referido, também atletas do Clube Desportivo São Roque e do Clube Desportivo Nacional foram premiados.