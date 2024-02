Daniel V. Melim expõe 'Pinturas Cantadas' no Estúdio de Criação Artística

'Pinturas Cantadas' é nova residência artística de Daniel V. Melim, através da qual o artista tem possibilidade de expor o seu trabalho, prolongando-se até 18 de Fevereiro.

Daniel V. Melim venceu, em 2023, na área das artes visuais, a Bolsa de Criação Artística da Câmara Municipal do Funchal.

"O trabalho do artista no Estúdio divide-se em duas fases: a primeira em que dá continuidade à sua obra anterior, na qual faz referência à terra onde cresceu. Figuras mascaradas que se relacionam com o Carnaval trapalhão (e o seu lado cómico, político e ritualístico) encontram jogos de escalas próprios de uma terra marcada pelas montanhas", podemos ler na nota enviada às redacções.

Numa fase posterior e já com as pinturas expostas no Estúdio de Criação Artística, as pinturas e as histórias de vida do próprio Daniel Melim ganham continuidade através de prática sonora.

O Estúdio de Criação Artística do Funchal pretende ser uma plataforma do município aos quais é dado apoio a artistas/coletivos no desenvolvimento e posterior apresentação de projectos artísticos. De acordo com a especificidade de cada projecto, é atribuído um incentivo financeiro, além da possibilidade de poderem usar um espaço próprio com todas as condições. É também um meio através do qual podem aumentar a dimensão do projecto, seja em termos de uma exposição ou de um espectáculo.