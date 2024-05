Homem detido com foice, machado e navalha em Câmara de Lobos

Um homem de 31 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública, esta quinta-feira, pelo crime de posse de arma proibida.

A detenção ocorreu no concelho de Câmara de Lobos, durante uma abordagem feita pelos polícias da Esquadra de Câmara de Lobos.

Segundo a PSP, “foi possível surpreendê-lo na posse de produto estupefaciente suspeito de ser Alpha-PHP (vulgo ‘bloom’) e de objectos, passíveis de serem enquadrados como armas (brancas): uma foice, um machado e uma navalha, dois dos quais com mais de 10 cm de lâmina”.

“Dada a existência de flagrante delito de factos tipificados como crime de posse de arma proibida, o cidadão suspeito foi detido, constituído arguido e aplicada a medida de coacção de Termo de Identidade e Residência, sendo notificado para ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Funchal, onde decorrerão os inerentes trâmites legais”, informou o Comando Regional da PSP.

As armas brancas e o produto estupefaciente foram apreendidos e remetidos ao Tribunal à ordem do processo.

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, alerta a todos os cidadãos que a posse de armas brancas fora do contexto legal para a sua utilização pode constituir crime, devendo as pessoas se abster de transportar as mesmas, seja em sua posse ou no interior do seu veículo.