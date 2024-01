Criação de empregos formais no Brasil diminuiu em 2023

O Brasil criou 1.483.598 novos empregos formais em 2023, menos 26,3% do que os criados em 2022, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho brasileiro.

Segundo as autoridades, o Brasil encerrou 2023 com 49.928.023 trabalhadores com todas as garantias do direito do trabalho, um aumento de 3,5% em relação aos valores de dezembro de 2022.

O Ministério do Trabalho do Brasil adianta que, no último mês de 2023, o salário médio dos novos empregos formais cifrou-se nos 2.026,33 (382 euros por mês), um aumento de 2% em relação a dezembro de 2022.

Os dados mostram que todos os setores registaram um saldo positivo na criação de emprego em 2023, com os serviços a continuarem a liderar, com 886.223 empregos criados.

Seguiram-se o comércio (276.528), a construção civil (158.940), a indústria (127.145) e a agricultura (34.762).

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram, respetivamente, os estados onde foram criados mais empregos formais.