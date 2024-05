ASA adquiriu duas camas articuladas para dar a pessoas com mobilidade reduzida

A ASA – Associação de Desenvolvimento de Santo António adquiriu, recentemente, duas camas articuladas que foram oferecidas a duas pessoas com mobilidade reduzida. O valor necessário para este investimento resultou da Consignação do IRS de 2022 que "rendeu 2.200 euros de receita para a associação".

"Todos os anos, os valores provenientes da consignação do IRS, serão divulgados e serão revertidos em apoios de vários géneros, para as famílias que precisam de apoio”, explicou Marcelo Gouveia, presidente da ASA.

"As duas senhoras contempladas, fizeram questão de «pousarem» para a foto com os técnicos e com o presidente da ASA, em sinal de agradecimento e de incentivo para que todos os contribuintes colaborem nesta iniciativa, consignando o 0,5% do IRS para a associação", afirma nota à imprensa.