Ben Yosei vai abrir MadeiraDig City Sessions 2024

O número 119 da Rua da Carreira recebe, no dia 23 de Fevereiro, aquela que será a primeira sessão do MADEIRADiG CiTY SESSIONS. Ben Yosei actua pelas 21h30 e inaugura este ciclo.

Estão a ser preparadas quatro sessões, organizadas pela APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica, em parceria com o Colectivo Casa Amarela, responsável pela curadoria das actividades.

"Renomado cantor, produtor e compositor português, o seu trabalho ultrapassa as fronteiras da música convencional, explorando temas de devoção, amor, perda, fé, espiritualidade/misticismo e existencialismo. O seu segundo álbum de estúdio intitulado ‘'Lagrimento ", lançado em 2023, foi aclamado como um "disco-ovni" do ano, destacando-se como um mistério singular no panorama musical contemporâneo português, sendo, ainda, reconhecido como um dos grandes álbuns da década no cenário lusitano", refere a orhanização em relação a Rafael Trindade, de nome artístico Ben Yosei.