Câmara de Lobos apoia criação de Sala Multissensorial na Escola B1/PE da Lourencinha

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos anunciou a aprovação, em reunião de Câmara, de um investimento no valor de cerca de 1300€ para a criação de uma Sala Multissensorial na Escola B1/PE da Lourencinha, o quarto projecto do género a ser implementado no concelho e reforço dos materiais didáticos da Sala Multisensorial da EB1/PE do Jardim da Serra, refere em nota à imprensa.

Este novo equipamento surge na senda dos resultados positivos da Sala Multissensorial criada na EB1/PE do Jardim da Serra e de equipamentos análogos estabelecidos na EB1/PE de Câmara de Lobos e na EB1/PE do Rancho e Caldeira

A decisão, tomada em resposta à crescente necessidade de promover ambientes educativos inclusivos e adaptados às diversas necessidades dos alunos, reflete o compromisso contínuo da autarquia com a melhoria da qualidade da educação no concelho.

Com um investimento estimado em cerca de 1300 € a verba destina-se à aquisição de equipamentos e materiais didáticos essenciais para a implementação efetiva da sala multissensorial e reforço dos matérias didáticos da sala já em funcionamento do Jardim da Serra. Esses recursos permitirão aos alunos beneficiar de experiências sensoriais enriquecedoras, promovendo uma maior concentração, atenção e participação ativa no processo de aprendizagem.

Reconhecendo o impacto positivo que estas salas têm tido na promoção do sucesso educativo e na inclusão social dos alunos, a Câmara Municipal expressou disponibilidade para apoiar projetos semelhantes em outras escolas do Concelho.

“A implementação da Sala Multissensorial na Escola B1/PE da Lourencinha representa mais um passo em direção a um ambiente educacional mais inclusivo, onde todos os alunos têm a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial. O sucesso dos projetos anteriores neste sentido é uma fonte de inspiração e motivação para toda a comunidade educativa, demonstrando os benefícios tangíveis de investir em ambientes educativos adaptados e acessíveis”, refere Sónia Pereira, vereadora com o pelouro da Educação.

A abertura desta nova Sala Multissensorial é aguardada com grande expectativa, não só pelos alunos e educadores da escola, mas por toda a comunidade educativa, que reconhece nesta iniciativa um passo importante em direção a uma educação mais inclusiva e equitativa.