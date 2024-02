Foi uma das intervenções mais aplaudidas, esta noite, no Conselho Regional do PSD-M. Bruno Melim, líder da JSD-M e deputado social-democrata, a quem muitos prevêem voos mais altos, começou por falar da importância que é empolgar para o futuro.

“Há quadros que não temos medo, não nos rebaixamos e não somos menos que ninguém. Que se dê oportunidade aos mais jovens e não se queimem as novas gerações”, disse Bruno Melim, levantando o Conselho Regional do PSD-M que o ovacionou.

Mais do que as soluções possíveis, disse Bruno Melim, “é importante o PSD apostar em jovens e não queimar gerações”. Salientou que há quadros preparados e “nunca ninguém foi consensual”. Recordou que a Autonomia foi construída por jovens e que a juventude de hoje não é menos competente do que a de ontem.

“Mais do que nunca é preciso um gajo nosso de quem não se goste tanto do que um gajo porreiro da oposição”, recebendo aplausos.

Disse ainda que, seja qual for a solução, os jovens são a resposta para o futuro e fez referência a Sá Carneiro.