ESCUTO promove 'Dá-lhe Jazz' no Baltazar Dias

Foi no passado dia 6 de Fevereiro que, o foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias, recebeu mais uma sessão da actividade 'Dá-lhe Jazz', parte do projecto ESCUTO.

Esta iniciativa de educação e mediação cultural foi da responsabilidade do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal, que vai na sua segunda temporada artística. Além dos momentos de partilha de conhecimentos, são promovidas reflexões sobre arte, história, literatura, música e teatro.

"A actividade consiste num concerto didático em que o jazz, como o nome da actividade indica, ocupa o papel principal sem que fiquem de fora outros estilos musicais. Pretende ser um momento em que a audiência conhece a história das melodias no jazz, como é que este evoluiu até ao estilo actual. Sempre de uma forma o mais intuitiva possível e contada também como auxílio de uma narrativa", podemos ler na informação divulgada.