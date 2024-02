Conservatório promove formação para alunos e docentes

Entre os dias 5 e 9 de Fevereiro decorrerão, no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, quatro ‘masterclasses’ que pretendem enriquecer a prática instrumental de alunos e docentes da instituição, nas áreas do piano e música de câmara, flauta transversal, viola campaniça e acordeão. Todas elas são fruto das parcerias que o Conservatório mantém com várias instituições regionais.

Nos dias 5, 6, 7 e 8 de fevereiro, no Salão Nobre do Conservatório, decorrerá uma masterclass de piano e música de câmara orientada por Yekaterina Lebedeva, artista ucraniana, cujo foco é tornar a música clássica acessível para todos. Esta ‘masterclass’, com a duração de 13 horas e aberta a todos os alunos e docentes do Conservatório e demais interessados, surge da parceria com a Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira.

Também fruto desta parceria, será realizada uma ‘masterclass’ de flauta transversal com Francesca Salvemini, no dia 9, entre as 14 horas e as 17 horas. Esta artista italiana é detentora de vários prémios em concursos nacionais e internacional e apresenta-se, regularmente, como solista, em prestigiadas salas de Itália e da restante Europa.

No dia 7 de Fevereiro decorrerá, também, na sede do Conservatório, uma 'masterclass' de viola campaniça protagonizada pelo profissional da área dos cordofones portugueses António Bexiga (To-Zé Bexiga), entre as 14 horas e as 18 horas. O artista estará na Região, entre os dias 2 e 6, para apresentar o projeto ‘Raia’ e integrar o Projeto aCorde 2024, numa parceria com a Associação Musical e Cultural Xarabanda.

Ainda com início no dia 7 de Fevereiro e estendendo-se até ao dia 9, decorrerá uma 'masterclass' de acordeão, desta vez no Polo da Levada do Conservatório e com uma duração de 13 horas. Será protagonizada por Vladimir Mandic, um dos professores de acordeão mais bem-sucedidos na Sérvia. Esta acção pedagógica integra o ‘Encontro de Acordeões VIII’ e pretende beneficiar a formação contínua dos alunos e professores deste instrumento, permitindo um aperfeiçoamento ao nível de conhecimento de metodologia de ensino, psicologia e pedagogia musical.

Esta actividade conta com o apoio do Programa Erasmus+, através do projecto de financiamento atribuído ao Conservatório, que permitiu à instituição endereçar o convite ao formador para ministrar esta formação. O Encontro de Acordeões, que já vai na sua oitava edição, é um projecto desenvolvido pelo professor Slobodan Sarcevic e pretende conectar alunos, professores de acordeão e de música da Região com outros formadores de renome mundial.

As 'masterclasses' permitem que os jovens alunos do Conservatório tenham contacto, ao longo do seu percurso académico, com diferentes especialistas e artistas reconhecidos, com mais experiência, e que deles recebam conselhos e ensinamentos relacionados com as suas vivências artísticas e técnicas.