BE dá início às audiências com o Representante da República

Dina Letra, coordenadora do Bloco de Esquerda na Madeira e Roberto Almada, deputado regional do partido, foram os primeiros a ser recebidos por Ireneu Barreto. O Representante da República começou, esta tarde, a ouvir os partidos com representação parlamentar depois da demissão do Governo Regional.

Depois do BE, serão recebidos, hoje, o PAN e a IL. Para amanhã estão marcadas audiências com o PCP, CDS, CH e JPP. Na sexta-feira, Ireneu Barreto recebe o PS e o PSD.

Ireneu Barreto terá de decidir se aceita a proposta do PSD de nomeação de um novo Governo Regional, suportado pela mesma maioria parlamentar (PSD/CDS/PAN) ou se mantém o actual Executivo em gestão até pode ser dissolvida a Assembleia Legislativa da Madeira - só depois de 24 de Março quando se completam seis meses desde as eleições - e convocadas eleições regionais antecipadas.