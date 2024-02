SESARAM promove formação sobre gestão de incidentes

O Serviço Regional de Saúde levou a cabo, nos dias 6 e 7 de Fevereiro, uma formação sobre gestão dos incidentes nas unidades de saúde.

Organizada pelo Centro de Formação e dinamizada pela Comissão de Gestão de Risco Global, esta acção teve por objectivo a ‘Análise da causa raiz na gestão de incidentes’, tendo por formadora Susana Ramos, enfermeira gestora e coordenadora do Gabinete de Segurança do Doente, sendo também membro da Comissão da Qualidade e Segurança do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central.

"A gestão do risco é um processo sistemático em que aplicamos, com metodologia sistemática, procedimentos, regras, regulamentos e práticas seguras no dia-a-dia", salientando os dois pilares que alicerçam essa gestão, nomeadamente o que chama de gestão reactiva, que foi objecto nesta formação, através da análise de incidentes registados, e, por outro, a gestão proactiva, centrada na avaliação do risco, antecipando, desta forma, os perigos.

Susana Ramos salienta que “a saúde é complexa e tem muitos riscos associados que nós muitas vezes nem percebemos”. Neste contexto, a “gestão do risco ajuda-nos a consciencializar para esses perigos”. Um processo que, conforme referiu, contribui significativamente para a melhoria da segurança dos cuidados de saúde prestados aos doentes.

Conforme dá conta o SESARAM, no comunicado enviado, "a Comissão de Gestão de Risco Global do SESARAM foi activada em 2017, sendo constituída por uma equipa responsável por transformar os incidentes e riscos em oportunidades de melhoria, gerindo os riscos, analisando e identificando as causas dos incidentes e tomando medidas de correção e mitigação de modo a que estes não voltem a ocorrer".