Calheta Soundsgood esgotou em apenas quatro dias

A 1.ª edição do Calheta Soundsgood, que decorre no próximo dia 4 de Maio no Paul do Mar, esgotou em apenas quatro dias. “A corrida aos registos online - que garantem a entrada gratuita no Festival Calheta Soundsgood até às 19h00 deste sábado - foi de tal forma rápida que em quatro dias a capacidade do recinto ficou esgotada”, refere nota à imprensa da organização do evento.

O festival traz 6 bandas, 50 músicos, 8 horas consecutivas de música ao vivo e recinto esgotado com mais de 28 nacionalidades inscritas.

A elevada procura por um lugar no Festival teve origem não só por parte de residentes na Madeira, portugueses e estrangeiros, mas também por parte de turistas de diversos países, sobretudo da Europa, que quiseram garantir o seu lugar no evento.

“A julgar pela elevada procura, esta foi uma boa aposta por parte da Câmara Municipal da Calheta, que está a organizar pela primeira vez um festival de World Music que traz à região artistas internacionais e nacionais de estilos musicais como samba, reggae, indie, rumba e cumbia, fora da época alta associada às habituais festas de Verão”, aponta ainda o comunicado.

Para facilitar o acesso ao Festival, vão estar disponíveis quer no Paul do Mar como na freguesia vizinha do Jardim do Mar, alguns veículos tuk tuk cujas viagens serão cobradas a valores muito acessíveis.

No recinto as pessoas vão poder contar com diversos espaços com serviço de comida e bebida e algumas surpresas que não vão deixar ninguém indiferente. Os Coral Ecos são uma delas.

Veja mais informação sobre o alinhamento deste festival no documento abaixo.