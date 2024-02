Uma sondagem da Universidade Católica, para a RTP, Atena1 e jornal 'Público', divulgada esta noite, conclui que, se as eleições fossem hoje, a Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM) venceria as eleições legislativas nacionais antecipadas com 32% dos votos, deixando o PS a 4 pontos percentuais (28%).

A sondagem, que contou com 1.192 entrevistas realizadas entre 24 de Janeiro e 1 de Fevereiro, apresenta 20% de indecisos.