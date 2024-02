Cortejo Trapalhão do Campanário realiza-se no domingo

A Casa do Povo do Campanário volta a assinalar o Carnaval madeirense na freguesia, com mais uma organização do Cortejo Trapalhão, que terá lugar no domingo, dia 11 de Fevereiro, a partir das 15 horas.

Mas além da folia dos 'trapalhões' haverá também animação em palco, junto ao Centro Cívico da freguesia. Assim, a animação vai prolongar-se pela tarde com barraquinhas de comes e bebes e as actuações dos 4Litro, da Banda Cool Night e da Banda Municipal da Ribeira Brava.

A organização deste evento, que conta com os apoios e parcerias da Câmara Municipal da Ribeira Brava, da Junta de Freguesia de Campanário e do Governo Regional, oferecerá malassadas a todos os mascarados que participarem no cortejo e no evento.