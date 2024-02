Junta de Freguesia do Estreito realiza desfile de Carnaval

A exemplo de anos anteriores e no âmbito das actividades de recreação e lazer promovidas por esta Junta de Freguesia, realizar-se-á no próximo dia 11 de Fevereiro o desfile de Carnaval do Estreito, que percorrerá as principais ruas do centro desta vila.

Participarão cerca de 900 foliões, desde grupos de Escuteiros, Escolas, Associações, assim como outros grupos, onde a sátira será uma constante e os melhores grupos e individuais (trapalhões) serão premiados com valores monetários.

O cortejo terá início junto ao Parque de Estacionamento do Estreito (antigo Mercado), na Rua Prof. José Joaquim da Costa, pelas 16h00, seguindo depois pelo Largo do Patim, Rua da Igreja, Rua Capitão Armando Pinto Correia, Rua do Damasqueiro, Rua Cónego Agostinho Figueira de Faria, terminando no Parque de Estacionamento do Estreito (antigo Mercado), onde se procederá à concentração final, com a entrega de prémios e animação com a Banda Roni de Melo, até às 22h00.