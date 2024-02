Direcção Regional do Turismo adia Cortejo Carnavalesco das crianças para 16 de Fevereiro

A Direcção Regional do Turismo adiou o Cortejo Carnavalesco das Crianças para o próximo dia 16 de Fevereiro. Tal como noticiado na edição desta quarta-feira do DIÁRIO, as previsões do estado do tempo para os próximos dias compromete as celebrações de Carnaval, que habitualmente ocorrem esta sexta-feira de manhã.

O arquipélago da Madeira encontra-se sob aviso amarelo para vento e chuva a partir desta quinta-feira, sendo que nas regiões montanhosas vigora, entre as 15 e as 21 horas, de amanhã, um aviso laranja para chuva persistente e por vezes forte.