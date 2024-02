Veja as fotos do cortejo alegórico da Festa dos Compadres

A comadre gigante e o compadre anão abriram o desfile alegórico da Festa dos dos Compadres 2024, onde participaram cerca de 1.300 foliões.

As escolas do concelho trouxeram temas do imaginário infantil, como Pinóquio e Alice no País das Maravilhas e as seis Casas do Povo representaram quadros da tradição madeirense, na segunda parte do desfile, o cortejo etnográfico.

E, como a sátira é uma forte componente deste evento, não faltaram também representações de Pedro Calado e Miguel Albuquerque.