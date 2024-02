IPMA reforça avisos de mau tempo e inclui também a costa Norte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera actualizou, no início desta tarde, os avisos em vigor para a Madeira, devido ao mau tempo originado pela movimentação de uma superfície frontal fria, associada à depressão Karlotta, que mesmo não afectando directamente a Região, deverá originar situações que merecem um cuidado redobrado da parte dos madeirenses.

Na costa Norte, vigora um aviso amarelo para o vento até às 18 horas desta quinta-feira, sendo esperado vento de Suoeste com rajadas até 80 km/h.

A chuva deverá ser forte, motivando aviso amarelo até às 15 horas.

Na costa Sul, o a chuva será forte e persistente, levenado à emissão de aviso laranja, entre as 15 horas de hoje e as 3 horas da madrugada de amanhã, momento em que esse aviso diminui para amarelo, prolongando-se até às 6 horas da manhã.

O vento de sudoeste poderá atingir, também aqui, os 80 km/h, motivando, por isso, um aviso amarelo até às 18 horas. Está prevista, também, agtação marítima forte, com ondas de sudoeste até 4 metros, entre a meia-noite a as 6 horas da manhã.

Nas regiões montanhosas, a percipitação deverá ser forte e persistente entre as 15 horas e as 3 da manhã, levando à emissão de aviso laranja, que passa a amarelo até às 6 horas da manhã.

O vento deverá soprar forte, pelo menos até às 18 horas de amanhã, com rajadas de Sudoeste que poderão atingir os 110 km/h, rodando para Oeste/Noroeste a partir do final desta quinta-feira.

Para o Porto Santo, o IPMA emitou um aviso amarelo para o vento, também até às 18 horas desta quinta-feira. Já a chuva forte motiva um aviso amarelo entre as 15 horas e a meia-noite.



Protecção Civil da Madeira emite recomendações face à passagem da depressão Karlotta Chuva será mais intensa entre o fim da manhã e o fim da tarde de dia 8; vento poderá atingir os 120 km/h nas regiões montanhosas na sexta-feira

Tendo em conta as previsões do estado do tempo, o Serviço Regional de Protecção Civil emitiu, no dia de ontem, um conjunto de recomendações que devem ser acatadas pelos madeirenses.

Vento forte leva ao encerramento de cinco percursos pedestres recomendados Área de lazer do Pico das Pedras também interdita face ao risco de queda de árvores

A par disso, tando o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), como o Parque Ecológico do Funchal procederam ao encerramento de alguns espaços florestais e percursos pedestres classificados.