Previsão de mau tempo encerra Parque Ecológico do Funchal

A previsão de mau tempo e consequente emissão de avisos meteorológicos para situação de risco moderado a elevado – no caso da chuva/aviso laranja – determinou o encerramento do Parque Ecológico do Funchal até “enquanto as condições meteorológicas se mantiverem”, refere o Aviso emitido esta manhã.

Através da página na rede social Facebook, o Parque Ecológico do Funchal informa que, “face aos avisos para precipitação e vento em vigor nas regiões montanhosas, o acesso a este espaço municipal está encerrado”. Acrescenta que “estas interdições estarão vigentes enquanto as condições meteorológicas se mantiverem”.