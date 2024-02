Protecção Civil da Madeira emite recomendações face à passagem da depressão Karlotta

De acordo com os contactos estabelecidos entre o Comando Regional de Operações de Socorro e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se a partir da madrugada do dia 8, o estado de tempo na Madeira seja afectado pela aproximação e passagem de superfície frontal fria pelo arquipélago.

A designada depressão Karlotta, centrada a sudoeste das Ilhas Britânicas, deverá trazer consigo períodos de chuva ou aguaceiros, a partir do fim da manhã de quinta-feira.

Os maiores valores da precipitação deverão ocorrer entre o fim da manhã e o fim da tarde e afectarão, em especial, a costa Sul e nas regiões montanhosas da Ilha da Madeira (ao nível de aviso laranja nas regiões montanhosas).

IPMA eleva para aviso laranja a chuva na Madeira O Instituto Português e da Atmosfera acaba de elevar para laranja o aviso de precipitação para as regiões montanhosas da Madeira entre as 15 e as 21 horas de amanhã, prevendo-se chuva persistente, por vezes forte, sendo que nas mesmas zonas vigora antes (a partir das 12 horas até às 15 horas) e depois (das 21 à meia-noite) dois períodos de aviso amarelo.

Os aguaceiros deverão prolongar-se durante o dia 9 (sexta-feira), em geral mais fracos e menos frequentes.

Associado a esta depressão frontal, prevê-se ainda vento temporariamente forte de Sudoeste entre o fim da manhã de hoje (quarta-feira) e o fim da manhã de sexta, com rajadas que poderão atingir 70 a 80 km/h nas regiões costeiras e 100 a 120 km/h nas regiões montanhosas.

Refira-se que nos dias 8 e 9, na costa Sul são esperadas ondas de Sudoeste com 2 a 3 metros e, na costa Norte, ondas de Noroeste com 2,0 a 4,0 metros.

No seguimento destas previsões, o Serviço Regional de Protecção Civil deixa as seguintes recomendações: