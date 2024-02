Forum Madeira reforça oferta comercial com abertura de novos espaços

Em comunicado à imprensa, o Forum Madeira, centro comercial gerido e comercializado pela consultora imobiliária CBRE, informa que abriu dois novos espaços e renovou outra loja, reforçando a sua oferta comercial e proporcionando aos seus visitantes uma experiência mais completa e diversificada.

Apostando na melhoria da experiência de consumo, o Forum Madeira reforçou a sua oferta no segmento da tecnologia com a abertura a 1 de fevereiro da loja iServices, que se foca num serviço de alta qualidade em reparações de telemóveis, e se encontra disponível no Piso 0.

Ainda no piso 0, reabriu a loja Bioforma dia 6 de fevereiro, uma loja de saúde com aconselhamento nutricional, com um conceito inovador. Através do serviço self-check out, do novo coffee workspace e de uma área com refeições rápidas e ligeiras, a loja vai proporcionar mais conforto aos seus clientes.

Já na zona de restauração, o Forum Madeira abriu no dia 30 de dezembro de 2023 o restaurante KFC, que se dedica aos amantes de frango frito e acaba de lançar a gama ‘Os Veggies’. A pensar em todas as dietas, esta é a versão vegetal de alguns produtos mais emblemáticos com o sabor de sempre do KFC, restaurante agora disponível no piso 2.