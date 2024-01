Mais de 15 mil euros para artistas regionais animarem Festa dos Compadres

A Festa dos Compadres é já um marco no calendário de eventos da Região. Como forma de ‘preparar’ o Carnaval, milhares de pessoas rumam a Santana para assistir ao Julgamento dos Compadres, mas há muito mais para ver entre os dias 1 e 8 de Fevereiro, tal como já tinha avançado, ontem, o DIÁRIO. Em artistas regionais, a Câmara Municipal de Santana vai investir mais de 15 mil euros.

O caderno de encargos para a contratualização de artistas regionais para a programação desse fim-de-semana refere vários pormenores sobre o cartaz. ‘4Litro – Madeira Comedy Club by 4 Litro’ é o espectáculo que sobe a palco pelas 20h30 de 3 de Fevereiro, na Praça da Cidade.

No contrato assinado com a Partyprofile, Unipessoal, está prevista a actuação do DJ Sil, nessa mesma noite, a partir das 24 horas, após o espectáculo da banda nacional Diapasão.

O mesmo contrato serve ainda para o agenciamento e realização do Julgamento dos Compadres, que acontece no domingo, dia 4 de Fevereiro, com a participação do já conhecido compadre Jodé. A mesma ‘personagem’ será ainda ‘estrela’ de um spot publicitário, com a duração de 60 segundos, divulgado na comunicação social e nas redes sociais.

Antes deste julgamento, pode assistir ao cortejo etnográfico, com passagem pelas principais ruas da cidade.