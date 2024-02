Festa dos Compadres marca hoje a abertura das festividades carnavalescas

A tradicional Festa dos Compadres, em Santana, marca nesta quinta-feira, 1 de Fevereiro, o início dos festejos de Carnaval na Região.

O evento, conhecido pelas figuras gigantescas que percorrem as principais ruas de Santana, começa hoje pelas 12 horas com o lançamento de fogo. Já pelas 19h30 está prevista a chegada das Comadres aos Paços do Concelho.

Hoje decorre, então, a Quinta-feira das Comadres, onde estas reúnem-se, em segredo, e escolhem o compadre sobre onde irá recair a sua vingança.

Tal como já noticiado pelo DIÁRIO, esta 'festa' custou à autarquia local mais de 15 mil euros.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h00 - Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz;

09h00 às 17h00 - Feira Temática de Antiguidades e Alfarrabista no Mercado dos Lavradores;

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;



09h55 às 11h15 - II Sarau Literário 'O Prazer de Ler', no Liceu Jaime Moniz;

11h30 - Reunião da 1ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças, na Assembleia Legislativa da Madeira;

18h00 - Inauguração da mostra 'A Sala da Senhora - Take 2', na Quinta Magnólia - Centro Cultural;

18h00 - Lançamento do livro 'Ilha da Madeira, Cidade e Arquitectura', da autoria do aquitecto Rui Campos Matos.





20h00 - Antestreia do espectáculo 'Da Irene, com amor!', no Teatro Municipal Baltazar Dias

20h30 - O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, apresenta esta quinta-feira, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, estreia a peça de teatro ‘Refuga’.

21h00 - Associação de Jazz da Madeira - Melro Preto celebra o 3.º Aniversário com o concerto 'Buzicos do Jazz', na Cafetaria do Centro Cultural e Investigação do Funchal

Agenda política:

18h30 - Conselho Regional do PSD-Madeira, no Centro de Congressos da Madeira

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 1 de Fevereiro, Dia Mundial da Leitura em Voz Alta:

1850 - A proposta de Lei da Liberdade de Imprensa, conhecida por "Lei da Rolha", é apresentada na Câmara dos Pares do Reino. Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Lopes de Mendonça contestam o diploma.

1890 - É tocada, pela primeira vez, num sarau em Lisboa, "A Portuguesa", de Alfredo Keil e Lopes de Mendonça.

1900 - O cientista norte-americano de origem austríaca Karl Landsteiner identifica os grupos sanguíneos, facto que lhe atribuirá o Nobel da Medicina, em 1930.

1902 - Fim da obrigatoriedade das mulheres chinesas andarem com os pés enfaixados.

1904 - Começa o serviço combinado de caminhos-de-ferro entre as vias ferroviárias Barreiro-Lisboa (linha do Sul e Sueste) e Vendas Novas-Setil (linha da Companhia Real).

1908 - Regicídio. D. Carlos e o príncipe herdeiro, Luís Filipe, são mortos a tiro no Terreiro do Paço, em Lisboa. D. Manuel II sobe ao trono.

1933 - O ministro da Obras Públicas de Portugal, Duarte Pacheco, encomenda o estudo para a construção de uma ponte sobre o Tejo, em Lisboa, entre o Beato e o Montijo.

2002 - Morre, aos 88 anos, Raul Rego, jornalista, cofundador do PS, resistente antifascista, ministro da Comunicação Social no I Governo Provisório, ex-diretor do República.

2008 - Entra em vigor a Convenção do Conselho da Europa para a Luta contra o Tráfico de Seres Humanos, ratificada apenas por 15 dos 47 países que compõem o Conselho da Europa.

2021 - O Exército de Myanmar (antiga Birmânia) declara o estado de emergência e assume o controlo do país durante um ano, após deter a chefe do Governo, Aung San Suu Kyi.

2022 - Um tiroteio no Palácio do Governo durante a tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau provoca 11 mortos, entre militares e civis.

Este é o trigésimo segundo dia do ano. Faltam 333 dias para o termo de 2024.

