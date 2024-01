Conservatório apresenta teatro e canto no próximo fim-de-semana

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, apresenta dois espetáculos entre os dias 1 e 3 de Fevereiro.

Nos dias 1 e 2, quinta e sexta-feira, pelas 20h30, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, estreia a peça de teatro ‘Refuga’. Já, no dia 3, sábado, pelas 21 horas, há um concerto com as Ninfas do Atlântico, no Centro Cultural John dos Passos - Ponta do Sol.

Ambos os espetáculos têm entrada livre.

‘Refuga’, a partir da obra homónima de Abi Morgan, dramaturga natural do Reino Unido, será o espevtáculo de teatro protagonizado pelos alunos do 3º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação.

A peça conta a história de Kojo, um miúdo refugiado da Costa do Marfim, que chega a Londres e é recebido num centro de acolhimento para crianças. Tem 14 anos, mas ninguém acredita nele. Ele é apenas mais um dos menores desacompanhados que chega a uma Londres incomunicável, fugido de uma guerra sem sentido, abandonado nas ruas do Reino Unido. É aqui que conhece outras crianças como ele: Rosa e Hassan são do Iraque e ainda ouvem as bombas à noite; Chang vem de uma vila na China e viajou mais de 10.000 km no contentor de um camião como mercadoria barata; Ara nasceu no Afeganistão e os avós e os pais morreram na guerra. Órfãos na grande cidade, a única família que têm agora são eles mesmos. Juntos, contam a história de Kojo: uma história de infância perdida.

A direcção artística deste espetáculo é do professor Diogo Correia Pinto e a interpretação dos alunos: Inês Alturas, Margarida Andrade, Vitória Velosa, Vera Barros, João Temes, Diogo Silva, Sara Sousa e Ana Freitas.

No dia 3 de Fevereiro, as Ninfas do Atlântico do Conservatório protagonizam o concerto intimista ‘Inverno’, com direcção artística da professora Zélia Gomes.

O objectivo deste momento será "divulgar a diversidade musical, contribuindo para a paz e a amizade entre as pessoas".

As Ninfas do Atlântico são um grupo coral feminino, concebido e criado em 2014. Actualmente, é composto por oito vozes femininas. O seu repertório incide nas músicas clássicas modernas e sacro. O repertório deste concerto incluirá temas 'à capella', temas sacros e temas ligeiros líricos, acompanhados ao piano e com instrumentais.