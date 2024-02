Carlos Oliveira reforça andebol do Marítimo

Com a saída para o Águas Santas de Francisco Oliveira, andebolista que estava emprestado pelo FC Porto ao Marítimo da Madeira Andebol SAD, os responsáveis maritimistas asseguraram a contratação de Carlos Oliveira, guarda-redes que estava vinculado ao Boavista esta temporada.

O jogador sub-23 poderá alinhar com as cores verde-rubras e ainda do Académico. Natural do Porto, regista passagens pelo Colégio dos Carvalhos, o seu primeiro emblema, tendo ainda representado o FC Porto, ABC, Sporting da Horta, Maia e Boavista.