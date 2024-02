Miguel de Sousa 'lança' a Jaime Filipe Ramos desafio de avançar para a liderança do PSD

Miguel de Sousa, histórico dirigente, governante e deputado do PSD-Madeira emitiu hoje uma opinião que promete marcar a actualidade. Desafia o actual líder, que entende ser um dos três que mandavam no PSD madeirense, a assumir a candidatura à liderança do partido.

No artigo de opinião publicado na página 35 do DIÁRIO desta quarta-feira, 7 de Fevereiro de 2024, Miguel de Sousa que tem em comum com Jaime Filipe Ramos o facto de terem sido ambos líderes da JSD-Madeira, um tendo sido o primeiro e o outro com mais tempo no cargo, defende que sem Miguel Albuquerque e Pedro Calado, resta o último do trio que, efectivamente, mandava no PSD.

"Com a sucessão de acontecimentos das duas últimas semanas, dos três resta Jaime Filipe Ramos. Numa tentativa de esconder este poder, único e pessoal, o PSD passou a referir-se a uma cúpula social-democrata, juntando ao líder da bancada parlamentar os presidentes dos órgãos próprios do PSD e o seu secretário-geral", argumenta. "Puro engano público, pois a condução da situação partidária esteve, e está a cargo, unicamente, de Jaime Filipe. Todos os envolvidos aceitam a sua liderança", garante.

E ainda refere. "Poder exercido sempre com o silêncio e discrição dos que mandam na sombra e nada precisam justificar. Nem precisou falar no Conselho Regional para dar as suas ordens. E eventuais opiniões. Enganem-se os que julgam não ser assim", frisa Miguel de Sousa.

Desta forma, "nesta transmissão de testemunho partidário é natural o incómodo de Jaime Filipe", reconhece. Lembrando que este "mandava desde os bastidores de Albuquerque e Calado, agora ficou sem guarnição para dirigir na sombra. Tendo ficado só no pódio da direção social-democrata, é hora de Jaime Filipe Ramos avançar para a liderança de facto do PSD ou deixar que um novo líder assuma a condução do partido sem tutelas de interesses que já deviam ter sido erradicados. Alguém que não seja por ele escolhido", propõe.

O artigo é extenso e pode ser lido aqui, caso seja assinante, ou na compra do DIÁRIO em papel.