Direção Regional de Desporto promove formação 'Proteção de Crianças e Jovens no Desporto'

O Colégio dos Jesuítas vai receber, a 15 de Maio, entre as 14h e as 18 horas, a formação 'Proteção de Crianças e Jovens no Desporto', promovida pela Direção Regional de Desporto. Esta actividade destina-se especialmente, aos docentes destacados no Movimento Desportivo Regional e aos Dirigentes das Entidades Desportivas Regionais.

Segundo nota à imprensa, "a acção em apreço contará com a presença de Raquel Albino do IPDJ, Coordenadora Nacional do Projecto do Conselho da Europa “Child Safeguarding in Sport” e de Paula Mesquita, Coordenadora Regional do Plano Regional para a Infância e Juventude do ISSM". A moderação estará a cargo do embaixador do Plano Nacional de Ética no Desporto, Carlos León.

As inscrições podem ser concretizadas no link criado para o efeito.