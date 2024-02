Madeirense nomeada adjunta do primeiro-ministro de Jersey

A primeira deputada de origem madeirense do parlamento de Jersey, Carina Alves, foi anteontem nomeada pelo primeiro-ministro daquela ilha do Canal para ocupar o lugar de adjunta do ministro.

Carina Alves foi a primeira parlamentar portuguesa a ser eleita neste órgão político e agora vê reforçada a sua posição com esta nova nomeação pelo novo primeiro-ministro de Jersey, Lyndon Farnham. A luso descendente foi eleita em Maio de 2018 para o hemiciclo pelo partido Reform Jersey.

Ao DIÁRIO diz que “este novo cargo é uma oportunidade de estar presente nas reuniões do conselho de ministros e quando discutirem as mais diversas áreas políticas eu possa contribuir dando as minhas opiniões directamente aos ministros de cada tutela e também ao primeiro ministro de Jersey. A grande diferença com esta nomeação é que posso participar em todas as reuniões de todos os ministros que compõem o governo, antes como deputada podia ser indicada só para uma área política, apoiando um só ministro”.

O sistema político em Jersey é completamente diferente do sistema português, no qual os deputados da oposição ao governo participam também nas reuniões das políticas importantes a serem aplicadas na ilha do Canal.Toda esta nova situação para a vida da deputada de Carina Alves, aconteceu após a aprovação de uma moção de censura ao Governo de Jersey que provocou a queda do governo a 17 de Janeiro.

A deputada tem raízes familiares em Santa Cruz, mas antes de entrar na política era professora de matemática.

Na Assembleia de Jersey existem 49 deputados, mas apenas 29 são eleitos, os restantes ocupam lugares por via de representações.A comunidade portuguesa, sendo ela maioritariamente originária da Ilha da Madeira já atinge mais de 10 por cento da população da ilha de Jersey.