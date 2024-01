Concerto assinala 111.º aniversário do Recreio Musical União da Mocidade a 16 de Fevereiro

A Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM), apresenta-se em Fevereiro e Março com uma agenda cultural "recheada" [que pode consultar abaixo], com destaque para o concerto que se realizará no dia 16 de Fevereiro e que assinala o 111.º aniversário do Recreio Musical União da Mocidade.

Fundada a 18 de Fevereiro de 1913, a Associação Recreio Musical União da Mocidade abriga a Orquestra de Bandolins da Madeira.

"Este concerto especial será um tributo à rica história musical da Associação e da Orquestra", salienta a colectividade em comunicado de imprensa.

Refira-se que estes concertos da OBM, previstos para os próximos dois meses, englobam a interpretação de um programa com arranjos do maestro Eurico Martins, com direcção do Maestro André Martins, de peças musicais de compositores de renome mundial, como Jonhann Strauss Jr., Emil Waldteufel, Franz Liszt, Victorio Monti, Albert Ketèlbey, entre outros.

Os concertos têm uma duração de, aproximadamente, 1h10, à excepção do concerto especial de dia 16, que terá duração de 1h30, com participações especiais, a anunciar posteriormente.

Os bilhetes já se encontram disponíveis, nas plataformas on-line (madeira.best/ meoblueticket/ madeira concerts) e nos locais habituais (informações pelo 291 752 173). No dia do concerto, no local do evento também estará a nossa bilheteira local.

É ainda possível fazer reservas de bilhetes, para qualquer concerto agendado, por telefone (291 752 173) ou via e-mail ([email protected]).

Agenda de concertos Fevereiro de 2024, às 21 horas:

DIA 2 - Assembleia Legislativa da Madeira;

DIA 9 - Assembleia Legislativa da Madeira;

DIA 16 - Concerto especial 111.º Aniversário - Assembleia Legislativa da Madeira;

DIA 23 - Assembleia Legislativa da Madeira.

Agenda de concertos Março de 2024, às 21 horas:

DIA 1 - Assembleia Legislativa da Madeira;

DIA 8 - Assembleia Legislativa da Madeira;

DIA 15 - Assembleia Legislativa da Madeira;

DIA 23 - Assembleia Legislativa da Madeira.