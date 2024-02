Agenda do dia marcada pelo cortejo folião e etnográfico em Santana

Hoje decorre mais um dia da Festa dos Compadres e, pode-se dizer, quiçá, o dia mais forte. Começa pelas 11 e decorre, no mínimo, até às 16 horas.

Músicas do Arco da Velha 'abrem as hostilidades', seguindo-se às 13h00 com Fernandina Barros. Mas é depois do almoço que vem a melhor parte, o Cortejo Folião pelas ruas da cidade de Santana a partir das 14h30 e logo de seguida, pelas 15h00, o Cortejo Etnográfico para animar visitantes e residentes.

Pelas 16h00, o também tradicional Julgamento e Sentença dos Compadres, bem como a Queima do Compadre e da Comadre.

O que se fizer no resto da tarde/noite caberá aos que por lá forem.

Outros eventos

10h00 às 20h00 VII Mostra de Camélias, nos Prazeres

10h00 - Missa e Benção das Camélias; 11h00 - Visita à Exposição e Entrega de Prémios

11h00 Marítimo - Benfica da Liga BPI feminina

Jogo a ser disputado no Estádio da Imaculada Conceição

11h00 Leixões - Nacional da II Liga

Partida terá lugar no Estádio do Mar, em Matosinhos

14h00 Marítimo - Benfica B da II Liga

Jogo decorrerá no Estádio do Marítimo

15h00 Portosantense - Brito do Campeonato de Portugal

Partida que irá ser realizada no Estádio de Câmara de Lobos

Arraial do Padroeiro S. Brás, em Campanário

15h00 - Missa seguida de procissão; 19h00 - João Vinagre e a sua Banda

Decorre ainda a Feira do Lagar

Praça do Centro Cívico do Estreito

Hoje ao longo do dia decorrem as eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados neste mesmo dia 4 de Fevereiro, que assinala o Dia Mundial do Cancro e o Dia Internacional da Fraternidade Humana:

1799 - Nasce João Baptista da Silva Leitão, que virá a adotar os apelidos Almeida Garrett. Escritor, político liberal, fundador do Teatro Nacional e reformador do ensino artístico.

1808 - Napoleão Bonaparte determina a cobrança, em Portugal, do imposto extraordinário no valor de 100 milhões de francos.

1837 - A Escola Politécnica é instalada no antigo Colégio dos Nobres.

1872 - O ministro da Fazenda português, Fontes Pereira de Melo, propõe novos impostos para acabar com o défice orçamental.

1885 - Remodelação governamental. Fontes Pereira de Melo abre o Ministério das Obras Públicas.

1938 - Na Alemanha, Adolf Hitler centraliza o Governo, toma a pasta da Guerra e nomeia Joachim von Ribbentrop ministro dos Negócios Estrangeiros.

1945 - II Guerra Mundial. Início da Conferência de Yalta. São estabelecidos os termos da rendição incondicional da Alemanha nazi e o desenho da Europa após a Guerra.

1947 - Morre, aos 61 anos, Luigi Russolo, artista plástico e compositor futurista italiano, autor de "L'Arte dei Rumori", criador da "Grafia enarmonica per gl'intonarumori", precursora da notação contemporânea.

1948 - Independência do Ceilão, atual Sri Lanka.

1961 - Início da luta armada pela independência de Angola. Depois de várias ações repressivas da polícia portuguesa, o MPLA ataca a Casa de Reclusão Militar, o quartel da PSP e a delegação da Emissora Nacional em Luanda. No norte do território, a UPA ataca fazendeiros brancos.

1963 - É pedido o boicote económico e diplomático a Portugal na III Conferência Afro-Asiática. Em Argel, é constituído o Governo de Angola no exílio.

1964 - A Organização Internacional do Trabalho condena o sistema corporativo da ditadura portuguesa.

1973 - O rei Hussein, da Jordânia, cessa as hostilidades contra Israel.

1979 - A equipa de atletismo do Sporting Clube de Portugal, constituída por Fernando Mamede, Aniceto Simões e Carlos Lopes, revalida o título europeu de corta-mato.

1983 - É publicado o Decreto nº 2/83 do Presidente da República, António Ramalho Eanes, a dissolver a Assembleia da República. As eleições são marcadas para o dia 25 de abril.

1985 - É inaugurado o Museu Nacional do Teatro.

1992 - Morre, com 54 anos, a pianista, pedagoga e compositora de origem catalã Constança Capdeville.

- Na Venezuela, um grupo de militares do Movimento Bolivariano 200 tenta, sem êxito, derrubar o Presidente Carlos Andrés Pérez (1922-2010).

1997 - O Tribunal Cível de Los Angeles condena o ex-futebolista norte-americano OJ Simpson ao pagamento de mais de um milhão de dólares de indemnização pela morte de sua mulher e do amigo.

1998 - A Assembleia da República aprova o projeto de Lei que despenaliza o aborto até às 10 semanas.

2001 - Morre, com 78 anos, o compositor francês de origem grega Iannis Xenakis.

2003 - Começa a demolição da Aldeia da Luz, no Alentejo.

- É extinta a República Federativa da Jugoslava e é proclamado o Estado da Sérvia-Montenegro.

2004 - É publicado em Diário da República o novo regime de subsídio de doença, que entra em vigor no dia 01 de abril.

- É lançado o Facebook, pelo estudante norte-americano Mark Zuckerberg e pelos seus colegas de quarto.

- Morre, com 73 anos, a poeta, ficcionista, cronista e dramaturga brasileira Hilda Hilst, autora de "Cascos e Carícias".

2006 - Morre, com 85 anos, Betty Friedan, psicóloga norte-americana, precursora do feminismo moderno, autora do manifesto "The Feminine Mystique" (A mística feminina).

2007 - A China lança na Zâmbia uma zona de cooperação económica e comercial em África, a primeira das cinco que pretende estabelecer no continente.

2008 - É inaugurada a Linha Cancro, da Liga Portuguesa Contra o Cancro em colaboração com a Sanofi Pasteur MSD, uma linha de apoio à pessoa com cancro e seus familiares.

- Três bancos de Wall Street juntam-se, pela primeira vez, à luta contra as alterações climáticas, anunciando que se basearão nos "princípios do carbono" para dificultarem às empresas energéticas financiamentos para centrais elétricas a carvão.

- A NASA divulga a canção dos Beatles "Across the Universe" no cosmos, uma estreia absoluta, para celebrar simultaneamente o cinquentenário da agência espacial norte-americana e o nascimento do grupo britânico.

- Morre, com 77 anos, o percussionista cubano, Tata Güines, "Rei do Tambor" como era conhecido.

2009 - Morre, com 62 anos, Erick Lee Purkhiser, Lux Interior, vocalista dos norte-americanos The Cramps.

2010 - Morre, aos 95 anos, o "pai" do cinema chinês de animação Te Wei.

2012 - Telma Monteiro consegue a primeira medalha de ouro da sua carreira no Grand Slam de Paris, em -57 kg, ao vencer a campeã mundial, a judoca japonesa Aiko Sato, em apenas nove segundos.

- Morre, com 78 anos, István Csurka, controverso escritor e fundador do partido de extrema-direita húngaro MIEP.

- Morre Florence Beatrice Patterson, britânica, considerada a última veterana sobrevivente da I Guerra Mundial. Tinha 110 anos.

2013 - Os órgãos sociais do Sporting demitem-se em bloco e convocam eleições para 23 de março.

- Morre, aos 71 anos, Reg Presley, vocalista da banda rock britânica "The Troggs".

2014 - Dezenas de ferroviários ocupam uma das saídas para a linha do Norte na estação de Santa Apolónia, em Lisboa, em protesto contra os cortes salariais e de direitos e regalias.

2015 - Um avião da companhia taiwanesa TransAsia Airways cai num rio nos arredores da capital, Taipé, com 58 pessoas a bordo, dez das quais são resgatadas. O avião, que operava um voo doméstico, atinge uma ponte antes de cair num rio próximo.

- Morre, aos 92 anos, Charlie Sifford, primeiro jogador de golfe negro no circuito profissional norte-americano e mentor de Tiger Woods.

2016 - Os Estados Unidos e 11 outros países assinam, na Nova Zelândia, o Acordo de Associação Transpacífico, para a criação de uma maior zona livre de comércio do mundo.

2017 - O Departamento de Estado dos EUA revoga o cancelamento de vistos para cidadãos de sete países muçulmanos, depois de um juiz federal ter bloqueado o decreto anti-imigração do Presidente Donald Trump.

- Morre, aos 91 anos, Georgette Ferreira, ex-deputada do PCP e dirigente do comité central do partido.

2019 - Portugal, Alemanha, França, Reino Unido, Espanha e Suécia reconhecem e apoiam a legitimidade de Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela com a missão de organizar eleições presidenciais livres e justas.

2020 - Um residente de Hong Kong, de 39 anos, morre vítima de pneumonia viral causada pelo novo coronavírus, a primeira morte registada na região administrativa especial chinesa e a segunda fora da China continental.

- Morre, aos 95 anos, Daniel Toroitich arap Moi, antigo Presidente do Quénia (1978-2002).

- Morre, com 97 anos, Manuel Machado Sá Marques, médico e antifascista, antigo presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal.

- Morre, aos 22 anos, Abadi Hadis, atleta etíope, medalha de bronze no Mundial de corta-mato de 2017 e um de apenas cinco na história do atletismo que conseguiram correr três distâncias abaixo dos tempos de referência (5.000 metros abaixo de 13 minutos, os 10.000 abaixo de 27 e a meia-maratona abaixo de 59).

2022 - A China e a Rússia denunciam, numa declaração conjunta divulgada no âmbito da reunião dos Presidentes chinês, Xi Jinping, e russo, Vladimir Putin, que se deslocou a Pequim para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, a influência dos Estados Unidos e o papel das alianças militares ocidentais na Europa e na Ásia como desestabilizadores. No documento, os dois países afirmam-se "contrários a qualquer futuro alargamento da NATO" e denunciam a "influência negativa da estratégia (para o) Indo-Pacífico dos EUA sobre a paz e a estabilidade na região". A China e a Rússia manifestam-se ainda preocupados com a aliança militar dos EUA com o Reino Unido e a Austrália (conhecida por AUKUS), estabelecida em 2020.

2023 - O primeiro-ministro António Costa, assegura, no final de uma visita à missão militar portuguesa na República Centro Africana, que Portugal vai ceder às Forças Armadas ucranianas tanques Leopard 2 até final de março.

A curta-metragem "O homem do lixo", de Laura Gonçalves, vence o prémio de melhor filme de animação do Festival de Cinema de Clermont-Ferrand (França), numa edição em que o realizador Ary Zara saiu duplamente premiado.

- A Força Aérea dos Estados Unidos abate o alegado balão espião chinês que sobrevoava o país, logo que o aparelho ficou sobre as águas do Oceano Atlântico, informaram fontes oficiais citadas pelos 'media' norte-americanos.

Este é o trigésimo quinto dia do ano. Faltam 330 dias para o termo de 2024.

Pensamento do dia