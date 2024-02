Mudança do stand de vendas obrigou a alteração no visual

Não foram retirados quaisquer placards dos tapumes da obra do Madeira Acqua Residencies mas apenas o stand de vendas do empreendimento para que seja possível dar início às obras da entrada exterior do empreendimento, precisamente no local onde estava stand de vendas.

A informação chega através dos responsáveis da entidade promotora, sublinhando que, de facto, há necessidade retirar alguns placards dos tapumes mas serão os alusivos ao Madeira Acqua Residences pois os apartamentos estão todos vendidos há muito, esclareceu, minimizando controvérsia sobre as alterações .

Posteriormente, clarifica ainda, serão substituídos pelos Formosa Residences (Formosa Mare e Formosa Bay), aliás, nos tapumes, já lá tinham alguns do Formosa Bay que não serão removidos. Todos os placards que lá ficarão serão do Formosa Residences. Portanto em vez de retirar, serão colocado placards do Formosa Residences.

A retirada do stand de vendas, porque era um contentor, gerou alguns constrangimentos no passeio na Estrada Monumental que devem ter sido acautelados pela empresa de construção. Já a retirada/colocacão de painéis não resulta em qualquer inconveniente, concluiu fonte da promotora.