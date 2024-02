Dois navios movimentam mais de 6.600 pessoas no Porto do Funchal

O 'Marella Explorer' chegou esta manhã, ao Porto do Funchal, onde acostou no cais Sul, ao lado do 'Mein Schiff 1', que pernoitou mais uma vez na Madeira e tem saída prevista para as 14 horas.

De acordo com a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira,. durante esta manhã, os dois navios posicionados na rota da CAI, 'Cruise Atlantic Islands', estão a movimentar 6.628 pessoas, 4.811 das quais passageiros.

Proveniente de Lanzarote, o 'Marella Explorer', que semanalmente faz escala neste porto, traz a bordo, 1.868 passageiros e 795 tripulantes.

Fica 11 horas na Madeira e parte às 18 horas para a ilha de La Gomera, próximo destino do cruzeiro de 7 noites, iniciado a 2 de Fevereiro, em Tenerife, com escalas em Grã-Canária, Fuerteventura, Lanzarote, Funchal, La Gomera e novamente, Tenerife, porto final desta viagem que termina a 9 deste mês.

Já o 'Mein Schiff 1' está quase a terminar a escala de 39 horas no Porto do Funchal. Veio de Grã-Canária, porto de origem do cruzeiro de 7 noites que está a realizar e que inclui La Palma, Tenerife, Fuerteventura, terminando a viagem no Porto de Las Palmas no próximo dia 11.

A bordo, seguem 2.943 passageiros e 1.022 tripulantes.