Diligências do caso de alegada corrupção na Madeira prolongam-se pela noite fora

O processo de alegada corrupção na Região Autónoma da Madeira está a ser mais moroso do que o esperado. Desde as 17h30, hora em que foi concluído o primeiro interrogatório judicial de Avelino Farinha, e até às 21h20 decorriam diligências processuais.

Os advogados André Navarro de Noronha, Paulo Sá e Cunha e Raul Soares da Veiga mandatários de Custódio Correia, Pedro Calado e Avelino Farinha, respectivamente, estão reunidos com o juiz de instrução criminal, com as procuradoras e com o funcionário judicial para tratar de diligências processuais.

Segundo foi possível apurar junto de fonte judicial, além de proceder a alguns requerimentos, estão a ser assinados os autos de interrogatório, actas das perguntas e respostas.

O primeiro interrogatório judicial do ex-autarca Pedro Calado, o último de três arguidos a ser ouvido, só deverá ter início amanhã, ao fim de 14 dias de detenção.

As medidas de coacção serão aplicadas pelo juiz de instrução criminal no final dos interrogatórios, algo que só deverá acontecer no fim desta semana ou até mesmo no início da próxima.