Direcção Regional de Juventude divulga prazos de candidatura aos programas 'Estágios de Verão' e 'Ingress@'

A Direcção Regional de Juventude anunciou, hoje, que "brevemente" serão abertas as candidaturas aos programas 'Estágios de Verão' e 'Ingress@', "dando a oportunidade a jovens estudantes universitários ou com qualificação superior, de contactarem com entidades que favoreçam a consolidação de conhecimentos e aquisição de novas competências".

"Neste sentido e, porque nem sempre os jovens têm contacto suficiente com o tecido empresarial ou público, pretendemos melhorar a articulação entre as entidades e os candidatos, através da disponibilização no site da Direcção Regional de Juventude, de oportunidades de estágio e respetivas áreas de formação", refere a entidade em comunicado de imprensa.

A Direcção Regional de Juventude disponibiliza também um formulário on-line, que poderá ser preenchido pelas e entidades que tenham interesse em acolher estagiários ao abrigo destes programas.

"Solicitamos que manifestem a vossa disponibilidade no formulário, de modo a que os candidatos possam contactar-vos para efeitos de candidatura", pode ler-se na nota.

Refira-se ainda que ambos os programas, isentam as entidades de encargos.

Programa 'Estágios de Verão' 2024

O programa 'Estágios de Verão' tema duração de um mês, a decorrer entre Julho e Setembro, podendo os estágios iniciar em qualquer dia do dentro desse período (ex: de 7 de julho a 6 de Agosto). Os jovens recebem uma bolsa de formação, no valor de 500 euros mês, paga pela Direcção Regional de Juventude

A escolha da entidade é da responsabilidade dos jovens, cabendo à entidade tem de preencher e validar a Declaração de Entidade Enquadradora e disponibilizar as Certidões de Não Dívida às Finanças e à Segurança Social.

As candidaturas decorrerão de 1 de Março a 31 de Maio de 2024.

Programa 'Ingress@' 2024

Já o programa 'Ingress@' tem a duração de três meses consecutivos, entre 1 de Junho e 30 de Novembro. O valor da bolsa de formação e as obrigações da entidade enquadradora são idênticas à do programa 'Estágios de Verão'.

Os prazos para a apresentação de candidaturas irão decorrer: de 1 de Março a 30 de Abril, para estágios que iniciam a 1 de Junho; de 1 de Março a 30 de Junho, para estágios que iniciam a 1 de Agosto; de 1 de Março a 31 de Julho, para estágios que iniciam a 1 de Setembro e de 1 de Março a 31 de Maio, para estágios que iniciam a 1 de Julho.