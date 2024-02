Antigos Estudantes de Coimbra da Madeira promovem jantar dia 16 de Fevereiro

A Associação de Antigos Estudantes de Coimbra da Madeira vai promover, no próximo dia 16 de Fevereiro, um jantar convívio para aqueles que frequentaram a universidade na 'cidade dos estudantes'.

A inciativa - promovida por um grupo de ex-alunos, que está a reactivar a instituição académica na Região - "pretende reunir, novamente, os antigos estudantes da Universidade de Coimbra da Madeira".

Quem estudou em Coimbra sabe muito bem o significado da palavra 'saudade'… Época de sonhos e fantasias, onde quase tudo era possível! O tempo enriquece-nos. Vamos rever e partilhar o ontem, o hoje, o amanhã... Que tal voltarmos à "nossa" cidade?... Coimbra, é o que nos une!

O jantar irá realizar-se no restaurante Embaixador, no Dorisol Buganvília Hotel, no Funchal, a partir das 19 horas, e tem um custo de 30 euros.

A inscrição pode pode ser efectuada, através do seguinte link:

Jantar da Associação de Antigos Estudantes de Coimbra da Madeira Associação de Antigos Estudantes de Coimbra – Madeira Jantar da Associação de Antigos Estudantes de Coimbra da Madeira – Inscrições Dia: 16 de fevereiro de 2024 Local: Restaurante "Embaixador, Dorisol Buganvília Hotel, Funchal Custo: 30 Saudades Programa 19h:00min – Chegada 20h:00min – Jantar Animação A cargo de… todos! (todos têm de levar um instrumento…) “Dress Code” Capa e batina Sinopse Quem estudou em Coimbra sabe muito bem o significado da palavra “saudade”… Época de sonhos e fantasias, onde quase tudo era possível! O tempo enriquece-nos. Vamos rever e partilhar o ontem, o hoje, o amanhã... Que tal voltarmos à "nossa" cidade?... Coimbra, é o que nos une! Este jantar pretende reunir, novamente, os antigos estudantes da Universidade de Coimbra da Madeira... Reservas/Bilhetes Ricardo Sousa: 962702357 Pagamento/Confirmação Pessoalmente, MBWAY (962702357) ou através de transferência: IBAN PT50 0007 0323 0004 5760 0025 1 Indicar na referência o nome/curso e enviar o comprovativo do pagamento para [email protected]. Só é considerado inscrito depois de pago. Saudações académicas!

A animação deste convívio ficará a cargo de todos os participantes, que são desafiados pela organização a levar consigo um instrumento musical. Devem ainda trajar as tradicionais capa e batina.

A Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra (AAEC) é uma instituição de utilidade pública, fundada em 9 de Maio de 1959, com o objectivo de "manter e consolidar os laços que unem todos os antigos estudantes de Coimbra" e "aproximar-se dos núcleos de antigos estudantes sediados dentro e fora do país".