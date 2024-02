Festa religiosa de São Brás continua por vontade da família de Artur Sousa

A realização da festa de São Brás, na paróquia do Campanário, vai continuar durante a tarde, pelo menos no diz que diz respeito às cerimónias religiosas [missa às 15 e procissão às 16h30], apesar da confraria da paróquia e respectivos festeiros terem seriamente ponderado cancelar as festividades.

No entanto, após contactos com a família de Artur Sousa, vítima de esfaqueamento esta madrugada, brutalmente assassinado, ficou decidido que se manteria em homenagem ao filho da terra.

Artur Sousa foi esfaqueado e terá percorrido 50 metros até morrer junto do pai Apesar da festa de São Brás ter ficado ensombrada esta madrugada com um assassinato de um filho da terra quando este participava nas festividades da freguesia, nem por isso foi motivo para que as celebrações fossem canceladas.

Isso mesmo acaba de ser explicado por Carlos Reis, presidente e porta-voz dos festeiros do arraial que “lamentam” o homicídio, alegadamente perpetrado por um indivíduo que, com uma faca, acabou por desferir dois golpes fatais num homem de 36 anos.

Campanário lamenta crime violento Um homem foi esfaqueado mortalmente esta madrugada na freguesia

Carlos Reis explica que o trágico acidente aconteceu já festa tinha terminado, assegura o presidente da confraria: “O arraial terminou à 1 hora da manhã e isso sucedeu cerca das 2h30, quando as luzes do arraial já estavam desligadas”, descreve o responsável que garante que a organização contratou agentes da PSP, pagando inclusive uma pequena fortuna para garantir policiamento.

Terá sido para além dessa hora que o crime terá sido cometido razão para a qual lamentar haver críticas sobre a actuação da organização de que não respeita os sentimentos da família: "Nada disso. Nós sentimos muito esta perda, contactamos os familiares e propusemos o cancelamento da festa".