Operação Zarco abala obra do novo hospital. Ministério Público suspeita que o concurso de adjudicação da maior empreitada pública na Região foi combinado. Em causa estão dois contratos de 94 milhões. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 2 e 3.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Prova de vida com várias incógnitas. Albuquerque demite-se na segunda-feira, com efeito imediato e o PSD vai apresentar um novo Governo ainda sem nomes. Eleições de 10 de Março definem a sobrevivência do partido. Conselho Regional do PSD-M de ontem ficou marcado por apelos à mobilização, mas também algumas críticas à cúpula do partido e ataques ao CDS.

Caixas com provas chegam a conta-gotas. Mais de uma semana depois das detenções, MP continua a protelar a entrega de todos os elementos indiciários ao tribunal. Custódio Correia volta a ser ouvido hoje.

“Estão todos em sobrevivência política”. Em entrevista ao DIÁRIO, a politóloga Teresa Ruel olha para a actual crise na Região e refere que apenas se sabe “que há uma bizarria que está a acontecer”.

Por fim, fique a saber que 3 em 4 insolvências e falências são de pessoas singulares.

