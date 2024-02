Número de mortos em ataque a padaria sobe para 20

Um bombardeamento ucraniano que atingiu uma padaria na cidade ocupada de Lysychansk, no leste da Ucrânia, fez pelo menos 20 mortos, segundo o mais recente balanço das autoridades russas, que temem mais vítimas.

Um primeiro balanço, noticiado pelas agências noticiosas russas TASS e RIA Novosti, citando a polícia local, era de dois mortos. As autoridades de Moscovo atualizaram depois para oito mortos.

Lysychansk, na região de Lugansk, caiu nas mãos das forças russas no verão de 2022, após uma violenta batalha.

A frente de batalha no leste da Ucrânia quase não se move há meses, mas os combates continuam sangrentos e os bombardeamentos intensificaram-se de ambos os lados este inverno.

"Em Lysychansk, funcionários do Ministério russo das Situações de Emergência encontraram os corpos de 20 pessoas sob os escombros", escreveu o Ministério na rede social Telegram.

A mesma fonte publicou um vídeo das equipas de salvamento a trabalhar no escuro, tirando um corpo dos escombros antes de descobrirem uma mulher ferida que foi evacuada numa maca.

O Ministério já disse que planeava continuar as buscas "durante toda a noite" e que já tinha salvado 10 pessoas dos escombros.

Leonid Pasechnik, o governador de Lugansk instalado pela Rússia, acusou as forças de Kiev de terem atacado uma padaria movimentada, que, segundo ele, era conhecida por ter pão fresco aos fins de semana.

Um homem em "estado grave" foi hospitalizado na cidade de Lugansk, de acordo com as autoridades pró-russas.

O Ministério russo dos Negócios Estrangeiros afirmou que foram utilizadas armas ocidentais no bombardeamento e que espera uma "condenação rápida e incondicional" do ataque por parte das organizações internacionais.

Lysychansk, localizada a 15 quilómetros do território controlado pela Ucrânia, tinha uma população de 111.000 habitantes antes do início da ofensiva russa.

As forças russas tomaram o controlo da cidade no verão de 2022, juntamente com a sua cidade gémea de Severodonetsk, após uma das batalhas mais brutais desde o início da ofensiva em 24 de Fevereiro de 2022.