Escândalo na Madeira continua a fazer correr tinta nos jornais nacionais

O escândalo na Madeira relacionado com suspeitas de corrupção continua a fazer correr tinta nos jornais nacionais.

Sobre este assunto, envolvendo Miguel Albuquerque, Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia, o Correio da Manhã escreve que um projecto de 300 milhões liga os três detidos. Já o Público diz que o 'polvo' abrange outros membros do governo e autarquias. O Jornal de Notícias adianta que o autarca do Funchal é suspeito de receber 60 mil euros. Já o Diário de Notícias revela que Miguel Albuquerque começa a perder controlo da sucessão. Por fim, o Económico dá conta que Cristina Pedra assume presidência da Câmara do Funchal após prisão e demissão de Calado.

Conheça as capas destes e de outros matutinos:

Correio da Manhã:

- "Escândalo na Madeira. Projeto de 300 milhões liga três detidos. Empresários são sócios e autarca deu luz verde"

- "Sporting-Casa Pia (8-0). Goleada segura liderança"

- "E. Amadora-Benfica (1-4). Cabral descobre caminho da vitória"

- "Negociação com Famalicão. Dívida do FC Porto atrasa Otávio"

- "Mercado. Banca volta a subir avaliação das casas"

- "Diz mulher de Salgado: 'Tinha um marido fantástico e hoje tenho um bebé grande'"

- "Protesto em França. Agricultores cercam Paris"

- "Gaia. GNR atropelada ao mandar parar assaltantes"

- "Viana do Castelo. Dois mortos nos estaleiros navais"

- "Imigrante. Homem em fuga lança caos no aeroporto"

Público:

- "Legislativas. Lisboa, Porto, Braga, Setúbal e Aveiro: os duelos mais importantes entre o PS e a AD"

- "Equipas dedicadas nas urgências terão aumentos salariais de pelo menos 60%"

- "Madeira. 'Polvo' abrange outros membros do governo e autarquias"

- "Demência. Estudo mostra que Alzheimer é potencialmente transmissível"

- "Internacionalização. AICEP deve mais de 100 milhões de euros em apoios"

- "Domingos Sequeira. Governo vai tentar comprar obra que deixou sair do país"

Jornal de Notícias:

- "Créditos bancários fazem disparar queixas dos consumidores"

- "Sporting 8-0 Casa Pia. Estrela da Amadora 1-4 Benfica - Goleadas de topo"

- "Madeira. Autarca do Funchal suspeito de receber 60 mil euros"

- "Ciência. Inteligência Artificial deteta doença do coração"

- "Entrevista. Inês Sousa Real [PAN] rejeita acordo com AD"

- "Escolas. Marcelo veta lei das casas de banho e nomes neutros"

- "Lisboa. Casal de bombeiros vive no quartel por falta de salário"

- "Porto. Funcionários da Câmara acusados de corrupção"

- "Gaia. Guarda atropelada ao impedir fuga de ladrões"

Diário de Notícias:

- "Carros cada vez maiores. Cidades europeias agravam custo de estacionamento para os SUV"

- "Lojas históricas. Há salvação para o comércio tradicional?"

- "Madeira. Miguel Albuquerque começa a perder controlo da sucessão"

- "Antissemitismo. Casa para Viver não 'controla nem censura' cartazes"

- "França. Agricultores bloqueiam estradas de Paris"

- "Israel. Os funcionários da ONU que ajudaram o ataque do Hamas"

- "Direito de resposta. 'Moedas põe na gaveta proposta que fazia disparar rendas acessíveis'"

- "Onde estava há 50 anos? Aurora Rodrigues, procuradora da República"

- "Alexis Goosdeel: 'Nunca tivemos tanta droga a chegar à Europa' - Diretor do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência"

inevitável:

- "insustentável"

- "Viver para ter uma casa"

Negócios:

- "Menos crédito complica atividade das empresas"

- "Portugal foi o país do sul onde as dormidas mais cresceram"

- "Ex-SCUT sem portagens custariam cerca de 170 milhões"

- "Património gerido pelos fundos de investimento subiu 1,5 mil milhões"

- "Partidos vão receber mais de 8 milhões para campanha das próximas legislativas"

- "Radar África. Como será a relação dos EUA com Angola após novembro?"

O Jornal Económico:

- "Avaliação bancária dos imóveis volta a subir com expectativas de alívio nos juros"

- "'Lucros do Vila Galé em 2023 devem andar em torno dos 60 milhões de euros' [presidente do Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida]"

- "Cristina Pedra assume presidência da Câmara do Funchal após prisão e demissão de Calado"

- "Topo da Agenda: PIB, Fed e época de resultados"

- "Mercado de artigos desportivos vai crescer 28%"

- "Caso EDP: Tribunal ouve testemunhas da defesa"

- "Jornal Económico e PwC promovem Fórum Banca no dia 1 de fevereiro"

O Jogo:

- "FC Porto. Octávio já não foge. Central esquerdino do Famalicão vai reforçar dragões"

- "Pinto da Costa garante que 'apetite por ganhar é cada vez maior'"

- "Sporting 8-Casa Pia 0. Perfeitos num oito"

- "Amorim: 'Nunca desistimos de marcar mais, porque estávamos a precisar disso'"

- "Pedro Moreira: 'Um dia duro para lembrar'"

- "E. Amadora 1-Benfica 4. Águia dá a volta de bicicleta"

- "Roger Schmidt: 'Tivemos dificuldades em liderar o jogo'"

- "Sérgio Vieira: 'Podíamos ter feito o 2-0, mas houve erros...'"

- "Braga. Legião de ouro distingue Artur Jorge e Bruma"

A Bola:

- "E. Amadora-Benfica (1-4). Um diz marca, o outro goleia. Bicicleta de Arthur Cabral iniciou excelente reviravolta do Benfica na Reboleira"

- "Sporting-Casa Pia (8-0). Ninguém facilita e campeonato traz emoção jornada após jornada"

- "FC Porto. Otávio vai de Famalicão para o dragão"

Record:

- "Sporting-Casa Pia (8-0). E. Amadora-Benfica (1-4). Arrasadores. Leões e águias goleiam e mantêm acesa a luta"

- "FC Porto. Otávio está quase"

- "Para suceder a Xavi. Barça pensa em Conceição"

- "Pinto da Costa fala de 'guerra': 'Podem tentar lixar-nos, mas somos dragões'"