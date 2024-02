Arraial de São Brás arranca este sábado com Galáxia

Hoje é o primeiro dia do arraial em honra do padroeiro São Brás, em Campanário. A festa, que se estende ao longo deste primeiro fim-de-semana de Fevereiro, conta com Galáxia (dia 3) e João Vinagre (dia 4) como cabeças-de-cartaz.

Este sábado as celebrações iniciam às 8 horas da manhã, com a Novena dos Barqueiros e simbólico hastear da bandeira. Ao final da manhã, às 11h30, há o habitual desfile da Banda Filarmónica com os festeiros, desde as imediações do Centro Cívico até à Igreja, e, ao soar do meio-dia, há espectáculo pirotécnico a culminar com a queima de diversas girandolas.

À noite, pelas 20 horas, há novena em honra do padroeiro, seguindo-se, então, a festa rija. O dito arraial prolonga-se até à 1 hora da manhã e conta com actuação do grupo musical Galáxia, às 22 horas, e fogo-de-artifício, às 24 horas.

Acontecimentos que marcam a agenda regional de hoje:

· 10 horas Seminário ‘A Madeira e Porto Santo pela lente cinematográfica portuguesa’ | Arquivo da Biblioteca da Madeira

· 10 horas VII Mostra de Camélias | Prazeres

· 11 horas Showcooking com ‘A Biqueira’ no âmbito da Estratégia Alimentar Saudável, Sustentável e Inclusiva do Funchal – SEMEAR | Junta de Freguesia de São Martinho

· 11 horas acção política do JPP com Filipe Sousa | Mercado dos Lavradores

· 11 horas iniciativa política do Bloco de Esquerda | Mercado dos Lavradores

· 15h30 AD Galomar – CD Póvoa da Liga Masculina de Basquetebol | Pavilhão do Caniço

· 16 horas Andorinha – Aura em Veteranos | Campo do Andorinha

· 17 horas Conferência sobre planos de desenvolvimento turístico da Madeira – o caso dos Reis Magos, da Direção do Núcleo Museológico do Caniço | Núcleo Museológico do Caniço

· 19h30 Festa dos Compadres com Álvaro Florença, 4 Litro, DIAPASÃO e DJ Sil | Santana

· 21 horas OCM – Concerto Ninfas do Atlântico | Centro Cultural John dos Passos – Ponta do Sol

· 21 horas Associação de Jazz da Madeira – Melro Preto celebra 3.º Aniversário com concerto ‘Fly me to the Moon’ | Centro Cultural e de Investigação do Funchal

Efemérides

1488 Bartolomeu Dias dobra o Cabo da Boa Esperança

1809 Nasce o compositor alemão Jakob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy, Felix Mendelssohn, nome essencial do Romantismo

1927 Revolta Reviralhista, no Porto, primeiro levantamento contra a ditadura militar saída do Golpe de 28 de Maio de 1926

1966 Primeira "alunagem suave" de uma sonda espacial soviética Luna 9 na superfície lunar

1969 Assassínio de Eduardo Mondlane, primeiro presidente da FRELIMO - Frente Nacional de Libertação de Moçambique, em Der-es-Salaam, na Tanzânia, num atentado bombista. Tinha 48 anos

1969 Yasser Arafat torna-se chefe da Organização para a Libertação da Palestina

1979 Torres Vedras é elevada a cidade

1985 Sobreviventes dos campos de concentração nazi reúnem-se, em Jerusalém, para inaugurar o monumento às vítimas do campo de extermínio de Auschwitz

2003 Morre, aos 64 anos, o cineasta João César Monteiro, realizador de "Veredas", "Recordações da Casa Amarela", "Vai e Vem", Leão de Prata, Grande Prémio do Júri e Prémio da Crítica, em Veneza

2004 Medidas anti-violência nos campos de futebol estabelecem a criação do cadastro de adeptos e o reforço do policiamento nos estádios

2004 A CIA reconhece que as alegadas armas de destruição maciça iraquianas não constituíam uma ameaça

2006 Manifestações no Reino Unido, Gaza, Jordânia, Irão, Turquia, Indonésia, Síria e Marrocos em protesto pela publicação de caricaturas do profeta Maomé, num semanário dinamarquês, no final de 2005

2006 Morre, com 88 anos, José Vitoriano, antigo dirigente do PCP e vice-presidente da Assembleia da República

2008 É desmantelada uma célula terrorista paquistanesa em Barcelona (Espanha), onde deveria realizar um ataque no metropolitano, o qual constituiria o batismo do líder islamita radical Amir Baitulá Mehsud. Portugal seria um dos alvos europeus da referida célula

2008 O "Fado da saudade", de Carlos do Carmo e Fernando Pinto do Amaral, vence o prémio Goya para Melhor Canção Original na 22.ª edição dos Prémios Goya, no Palácio dos Congressos, em Madrid

2017 O presidente do MPLA e chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, anuncia que não será recandidato ao cargo nas eleições gerais deste ano, deixando assim o poder em Angola ao fim de 38 anos, avançando João Lourenço no seu lugar

2020 A deputada Joacine Katar Moreira passa a exercer o mandato como deputada não inscrita, deixando de representar o Livre, partido pelo qual foi eleita e que lhe retirou a confiança política

2020 Morre, aos 90 anos, George Steiner, pensador, crítico, ensaísta e escritor francês, professor nas universidades de Princeton, Cambridge, Genebra, Oxford e Harvard

2022 Morre, com 79 anos, Lauro António, crítico de cinema, programador, ensaísta e realizador, autor do livro "Cinema e Censura em Portugal". Em 2018, recebeu o Prémio Carreira do Fantasporto, foi distinguido pela Academia Portuguesa de Cinema com um prémio Sophia de carreira e condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique.

2023 Na 24.ª cimeira União Europeia-Ucrania, a UE aprova novas ajudas à Ucrânia e reforça medidas para a integração do país, mas não antecipa o processo de adesão para 2026, como pretende o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

2023 Morre, aos 88 anos, Francisco Rabaneda y Cuervo, mais conhecido por Paco Rabanne, estilista espanhol que ganhou nome com as suas criações visionárias e futuristas

Este é o trigésimo quarto dia do ano. Faltam 331 dias para o termo de 2024.

Pensamento do dia