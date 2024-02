Miguel de Sousa foi duro nas críticas mas acabou aplaudido no Conselho Regional do PSD-M

Tal como tinha prometido à entrada do Conselho Regional do PSD-M, Miguel de Sousa fez uma intervenção rasgadinha, onde pediu uma nova liderança e uma estratégia para as eleições de 10 de Março.

Miguel de Sousa diz que a única saída é uma vitória a 10 de Março "Inventaram uma coisa que é a cúpula do partido, que eu não sei o que é" protestou Miguel de Sousa, à chegada ao Conselho Regional.

Uma das principais críticas, talvez uma das mais terá doído às actuais cúpulas do PSD, foi a referência ao PAN, em termos difíceis para a liderança social-democrata.

"O PAN lidera a política regional", disse Miguel de Sousa. "Mónica Freitas é mais hábil do que muitos políticos regionais", atirou.

De qualquer forma, foi também aplaudido pelos militantes e conselheiros, o que significa que as opiniões de Miguel de Sousa colhem simpatia e fazem eco.

Miguel de Sousa foi duríssimo em relação ao CDS e disse esperar não ter de voltar a votar em coligações muito menos no CDS.

Catalogou o partido com pouca expressão e que anda a reboque do PSD.

Disse mesmo que o comunicado do CDS, lido por Rui Barreto, cheira a traição e pediu que a 10 de Março fosse a última vez que votasse naquele símbolo e obteve uma forte ovação.