CMF dinamiza 'showcooking' com 'A Biqueira' em São Martinho

A CMF dinamiza um 'showcooking' com a 'Biqueira', em São Martinho, no âmbito da Estratégia Alimentar Saudável, Sustentável e Inclusiva do Funchal (SEMEAR).

Esta será uma ação no âmbito da referida Estratégia Municipal dirigida à população em geral, dinamizada pela 'Biqueira', com a demonstração de uma receita tradicional madeirense: Caldo de Milho Estraçoado. Ao longo da preparação da receita, será abordado o tema da gastronomia tradicional, as "comidas de panela" que outrora eram cozinhadas em fogões de lenha com os produtos regionais e da época.

A SEMEAR, apresentada em 2023, decorre do compromisso assumido pelo Município do Funchal o no âmbito do Projecto Europeu 'Food Trails' e é assente nos pilares da educação, sustentabilidade, inclusão, comércio local e trabalho em rede.

A CMF informa que a realização de 'showcookings' é uma das medidas definidas pela Estratégia com o intuito de promover a confecção e o consumo de alimentos locais e sazonais, tendo a autarquia promovido 11 demonstrações culinárias no decorrer do ano anterior no centro da Cidade.

O showcooking decorrerá, desta feita, na Junta de Freguesia de São Martinho, no sábado, 3 de Janeiro, pelas 11 horas, descentralizando as iniciativas pelas entidades parceiras. Será dinamizado pela Divisão de Educação da CMF.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias devido à limitação do espaço, e podem ser realizadas através dos contactos da Junta de Freguesia: 291 700 580 ou [email protected]