Cerca de 30 elementos da PSP devem assegurar Marítimo - Benfica B

O jogo desta tarde entre o Marítimo e o Benfica B, para a 20.ª jornada da II Liga, poderá ter condições de realização, mas só em cima da hora se saberá se os 30 elementos necessários irão comparecer ou se optarão pela mesma solução dos colegas no Continente que, ontem, levaram ao cancelamento do jogo Famalicão - Sporting e, já hoje, do Leixões - Nacional.

Ontem, tal como hoje, os agentes da PSP recorreram à baixa médica para não marcarem presença no serviço de policiamento necessário à segurança da competição.

Adelino Camacho, presidente da delegação regional da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP-PSP), não tem qualquer indicação de que possa haver uma ausência ao plano de segurança estabelecido, que implica 30 elementos de serviço no Estádio do Marítimo para o jogo que se inicia às 14 horas.